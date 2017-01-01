Найцікавіші конкурсанти «Євробачення-2017». Фотогалерея

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Фаворит букмекерів - італієць Франческо Габбані

Вже за декілька тижнів у Києві відбудеться фінал конкурсу Євробачення

Усі 43 країни-учасниці цьогорічного «Євробачення» вже визначилися з виконавцем та піснею для конкурсу, який у травні відбудеться в Києві.

Беззаперечним фаворитом букмекерів є Франческо Габбані, який представить Італію у фіналі «Євробачення».

Переможець фестивалю в Сан-Ремо виступить у Києві з іронічною композицією «Західна карма».

В Італії цей сингл підкорив хіт-паради.

Габбані також один з лідерів рейтингу найвродливіших виконавців за версією блогу знавців конкурсу Prinz Eurovision Song Contest.

Джерело: Deutsche Welle