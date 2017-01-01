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    Найцікавіші конкурсанти «Євробачення-2017». Фотогалерея

    • Сьогодні, 13:55
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    Фаворит букмекерів - італієць&nbsp;Франческо Габбані
    Фаворит букмекерів - італієць Франческо Габбані

    Вже за декілька тижнів у Києві відбудеться фінал конкурсу Євробачення

    Усі 43 країни-учасниці цьогорічного «Євробачення» вже визначилися з виконавцем та піснею для конкурсу, який у травні відбудеться в Києві.

    Беззаперечним фаворитом букмекерів є Франческо Габбані, який представить Італію у фіналі «Євробачення».

    Переможець фестивалю в Сан-Ремо виступить у Києві з іронічною композицією «Західна карма».

    В Італії цей сингл підкорив хіт-паради.

    Габбані також один з лідерів рейтингу найвродливіших виконавців за версією блогу знавців конкурсу Prinz Eurovision Song Contest.

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    Беззаперечний фаворит букмекерів Франческо Габбані представить Італію
    17-річний Крістіан Костов - наймолодший виконавець «Євробачення-2017». Утім, як вокаліста його вирізняє надзвичайна зрілість. Він народився в Москві в родині болгарина й уродженки Казахстану, був учасником гурту «Непоседы», фіналістом російського проекту «Голос. Діти». У Києві Крістіан заспіває емоційну поп-баладу. Букмекери пророкують йому як мінімум друге місце.
    Демі представить Грецію в образі прекрасної ельфині. Коли б «Євробачення» було конкурсом краси, вона би з легкістю на ньому перемогла. Серед інших козирів Демі - пісня, написана Дімітрісом Контопулосом. Він був співавтором композиції, з якою учасник від РФ Сергій Лазарєв посів третє місце 2016 року в Стокгольмі. Кліп грекині знімали в Одесі.
    Швед Робін Бенгтссон похизується ідеальною спортивною формою на біговій доріжці, причому буквально: тренажер буде елементом декорацій. Але під легкий поп виступ нагадуватиме не виснажливе тренування, а невимушене дефіле. Кілька додаткових балів принесе Робінові зовнішність Джеймса Бонда. У рейтингу привабливості цей виконавець - у топ-10.
    Заколисуюча, мрійлива балада, написана сестрою виконавця з Лісабона, огортає теплом і ніжністю. Салвадор Собрал вивчав психологію, та любов до музики, передовсім джазової, взяла гору. На думку музиканта, у композиції для Києва відображені риси його характеру: невибагливість, щирість, емоційність.
    У композиції «Keep the Faith» («Зберігай віру») грузинська виконавиця Тако закликає не втрачати надії. Політика не знайшла місця в тексті, проте показана у відеоряді з гуманістичним посланням - біженці, які голодують в Африці, війна у Грузії. У 2009 році її виступ на «Євробаченні» в складі гурту Stephane & 3G зірвався через політичний підтекст. Утім, чи дивитимуться глядачі на відеоряд?
    Музиканта з Чорногорії Славка Калезіча можна назвати найбільш ексцентричним виконавцем на конкурсі. Підкреслена театральність у нього від роботи актором та любові до перформансів. Рухати стегнами, як у кліпі на пісню «Space» («Космос»), напевно, не зможе навіть Шакіра. А богатирська коса претендує на роль нового тренду перукарського мистецтва. Сам себе Калезіч називає «креативним фріком».
    Вперше на «Євробаченні» пролунає пісня білоруською - у виступі харизматичної сімейної пари з Мінська NaviBand. Енергійна пісня «Історія мого життя» у стилі інді-поп у Києві стане однією з небагатьох пісень рідною мовою. Прихильні до фолк-стилю музиканти сподіваються, що публіка підхопить легкий для розуміння та повторення приспів.
    Українські хлопці з гурту O.Torvald, які раніше цілими днями грали в гаражі, захоплені американським та британським роком, самі стали зірками. Композицію «Time» («Час») супроводжує драматичний номер із таймерами зворотнього відліку на грудях учасників. У вокаліста Жені Галича окрім виступу ще один привід хвилюватися - його дружина вагітна другою дитиною.
    Іспанський конкурсант Манель Наварро пройшов на «Євробачення» зі скандалом. Національне глядацьке голосування дало йому лише третє місце, проте журі зробило вибір на користь його сонячної композиції. На обурення публіки в залі та освистування музикант показав інтернаціональний непристойний жест - та опинився на шпальтах провідних газет.
    Еллі Дельво співатиме за Бельгію під псевдо Бланш. Як пояснила співачка, це для унікальності. Це також її третє ім'я в паспорті. Стала відомою Дельво після участі у кастингу «Голос Бельгії». У Києві вона виконає меланхолійний електропоп, який викличе резонанс у багатьох у поєднанні з незвичним тембром. В оформленні сцени - ставка на мінімалізм. За такий «коктейль» Бланш пророкують високий бал.
    Поки Європейська мовна спілка намагається вирішити конфлікт між Україною і Росією через заборону на в'їзд Самойлової, яка незаконно відвідувала анексований Крим, букмекери пророкують російській композиції «Flame is Burning» («Полум'я палає») місце в топ-10 цьогорічного конкурсу. Хоча німецькі критики в її успіхові сумніваються. Але цікавіше, хто все ж таки представить Росію в Києві та чи представить взагалі.
    Співачку з французького Ліона німецький блог Prinz Eurovision Song Contest зарахував до конкурсанток з найбільш ефектною зовнішністю. Переконатися у правоті авторів блогу можна буде, подивившись фінал конкурсу 13 травня. У пісні «Requiem» («Реквієм») Альми (сценічне ім'я Александри Маке) - донесхочу романтики та ні краплі смутку. Під цю етно-поп-композицію хочеться танцювати!
    Минулі два роки Німеччина лишалася на останній сходинці підсумкової таблиці «Євробачення». Цього разу, якщо вірити букмекерським рейтингам, ситуація теж не оптимістична: 33-й рядок із 43. Зате в рейтингу виконавиць з найбільш привабливою зовнішністю Левіна посідає почесну четверту сходинку!
    Найцікавіші конкурсанти «Євробачення-2017». Фотогалерея

    Джерело: Deutsche Welle

    Євробачення
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