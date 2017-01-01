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    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків

    • Сьогодні, 14:22
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    Діти, які ростуть з псами, більш лагідні, краще справляються з інфекційними захворюваннями та не так часто страждають від застуди

    Собаки настільки комфортно почуваються поруч з людьми, що готові супроводжувати їх від народження. Вoredpanda.com публікує світлини псів, які охороняють спокійний сон немовлят своїх господарів.

    Дослідники з Фінляндії помітили, що діти, які ростуть із собаками, більш лагідні, краще справляються з інфекційними захворюваннями та не так часто страждають від застуди. Про це пишуть у Педіатричному журналі (Pediatrics journal).

    Діти, які проводять багато часу на вулиці з псами, мають міцнішу імунну систему, розповіла доктор Еія Бергроф з універститету Kuopio University Hospital у Фінляндії.

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    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків
    Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків

    Джерело: Gazeta.ua

    діти тварини
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