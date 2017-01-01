Найкращі друзі людини. Собаки, які обожнюють малюків

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Діти, які ростуть з псами, більш лагідні, краще справляються з інфекційними захворюваннями та не так часто страждають від застуди

Собаки настільки комфортно почуваються поруч з людьми, що готові супроводжувати їх від народження. Вoredpanda.com публікує світлини псів, які охороняють спокійний сон немовлят своїх господарів.

Дослідники з Фінляндії помітили, що діти, які ростуть із собаками, більш лагідні, краще справляються з інфекційними захворюваннями та не так часто страждають від застуди. Про це пишуть у Педіатричному журналі (Pediatrics journal).

Діти, які проводять багато часу на вулиці з псами, мають міцнішу імунну систему, розповіла доктор Еія Бергроф з універститету Kuopio University Hospital у Фінляндії.

Джерело: Gazeta.ua