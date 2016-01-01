Найкращі фотографії року, зроблені за допомогою дронів

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Фотографії, зроблені за допомогою дронів

Всього в список кращих видання Time включило 26 фотографій, в їх числі - знімок висоток в одному з районів Гонконгу та фотографія старовинної фортеці в Ірландії

Журнал Time опублікував підбірку кращих фотографій року, які були зроблені за допомогою дронів. Для цього автори вивчили знімки, викладені користувачами популярних фотоспільнот Dronestagram і SkyPixel, присвячених аерофотозйомки.

Всього в список кращих видання включило 26 фотографій, в їх числі - знімок висоток в одному з районів Гонконгу, фотографія старовинної фортеці в Ірландії і фото моста на кордоні Колумбії і Венесуели, який переходять тисячі людей.

Джерело: Bird In Flight