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    Найкращі фотографії року, зроблені за допомогою дронів

    • Вчора, 11:36
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    Фотографії, зроблені за допомогою дронів
    Фотографії, зроблені за допомогою дронів

    Всього в список кращих видання Time включило 26 фотографій, в їх числі - знімок висоток в одному з районів Гонконгу та фотографія старовинної фортеці в Ірландії

    Журнал Time опублікував підбірку кращих фотографій року, які були зроблені за допомогою дронів. Для цього автори вивчили знімки, викладені користувачами популярних фотоспільнот Dronestagram і SkyPixel, присвячених аерофотозйомки.

    Всього в список кращих видання включило 26 фотографій, в їх числі - знімок висоток в одному з районів Гонконгу, фотографія старовинної фортеці в Ірландії і фото моста на кордоні Колумбії і Венесуели, який переходять тисячі людей.

    1 з 26
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    Табоко, Бразилія
    Гонконг
    Фортеця в Ірландії
    Гора Моаб в штаті Юта (США)
    Озеро Герледан у Франції
    Міншань. Провінція Сичуань (Китай)
    Валансоль (Франція)
    Міст на кордоні Колумбії і Венесуели
    Пляж в Роттердамі
    Серфери в Ріо-де-Жанейро
    Аквапарк в Нью-Йорку
    Рибна ферма в Хольстебро (Данія)
    Автомобіль перетинає поле в Челябінській області (Росія)
    Змагання з плавання в Колумбії
    Челябінська область (Росія)
    Мельбурнський порт (Австралія)
    Поле в Брашові (Румунія)
    Караван на узбережжі Брума (Австралія)
    Ринок в Боготі (Колумбія)
    Марпод (Румунія)
    Озера Аль-Квадра (ОАЕ)
    Дорога в Румунії
    Румунія
    Гвадалахара (Іспанія)
    Зауерланд (Німеччина)
    Найкращі фотографії року, зроблені за допомогою дронів

    Джерело: Bird In Flight

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