Нелегальні єврейські поселення на палестинських територіях. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попри протести Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях

Критики вважають, що тепер конфлікт не вирішити – навіть якщо буде створено дві держави.

Згідно з даними правозахисної організації «Бецелем», у 1967–2013 роках на західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі було створено 125 офіційних ізраїльських поселень і аванпостів, а також близько сотні нелегальних.



