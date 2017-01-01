Нелегальні єврейські поселення на палестинських територіях. Фотогалерея
- Сьогодні, 13:43
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Попри протести Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях
Критики вважають, що тепер конфлікт не вирішити – навіть якщо буде створено дві держави.
Згідно з даними правозахисної організації «Бецелем», у 1967–2013 роках на західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі було створено 125 офіційних ізраїльських поселень і аванпостів, а також близько сотні нелегальних.
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Джерело: Deutsche Welle