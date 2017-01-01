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    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа

    • Сьогодні, 21:21
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп поки діє багато в чому реактивно і поки не сформував повноцінну зовнішньополітичну стратегію, яку чекають від нього в усьому світі

    Сьогодні виповнюється рівно 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента США, в зв'язку з чим політики і журналісти традиційно підводять підсумки перших днів його президентства.

    Громадська думка і в Америці, і в Європі як і раніше різняться: Трамп поки діє багато в чому реактивно і поки не сформував повноцінну зовнішньополітичну стратегію, яку чекають від нього в усьому світі.

    «Трамп править як обіцяв: нетрадиційно і непередбачувано», - зазначає Washington Post.

    Чим запам'яталися перші 100 днів президента Дональда Трампа - у фотогалереї:

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    Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією виконують перший танець на балу, присвяченому інавгурації президента
    Президент США Дональд Трамп підписує розпорядження, яке вводить більш жорсткі перевірки з метою недопущення іноземних терористів на територію США
    Марш під назвою «Tax March» з вимогою опублікувати податкову декларацію президента США Дональда Трампа, Нью-Йорк, США, 14 квітня 2017 року
    Дональд Трамп і Майкл Флінн на заході в Палм-Біч
    Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 21 квітня 2017 року
    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа
    Святкування Великодня на галявині Білого дому, 17 квітня 2017 року
    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа
    Дональд Трамп розмовляє з Володимиром Путіним
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп
    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа
    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа
    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа
    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа
    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа
    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа
    Радник з національної безпеки США Герберт Макмастер і президент Дональд Трамп у Флориді, 20 лютого 2017 року
    Відображення кандидата в президенти США Дональда Трампа під час інтерв'ю в місті Стерлінг, штат Вірджинія
    Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа

    Джерело: Газета.Ru

    США Дональд Трамп
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