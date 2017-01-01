Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа

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Дональд Трамп

Трамп поки діє багато в чому реактивно і поки не сформував повноцінну зовнішньополітичну стратегію, яку чекають від нього в усьому світі

Сьогодні виповнюється рівно 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента США, в зв'язку з чим політики і журналісти традиційно підводять підсумки перших днів його президентства.

Громадська думка і в Америці, і в Європі як і раніше різняться: Трамп поки діє багато в чому реактивно і поки не сформував повноцінну зовнішньополітичну стратегію, яку чекають від нього в усьому світі.

«Трамп править як обіцяв: нетрадиційно і непередбачувано», - зазначає Washington Post.

Чим запам'яталися перші 100 днів президента Дональда Трампа - у фотогалереї:

Джерело: Газета.Ru