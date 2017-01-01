Нетрадиційний та непередбачуваний. 100 днів правління Дональда Трампа
- Сьогодні, 21:21
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Дональд Трамп
Трамп поки діє багато в чому реактивно і поки не сформував повноцінну зовнішньополітичну стратегію, яку чекають від нього в усьому світі
Сьогодні виповнюється рівно 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента США, в зв'язку з чим політики і журналісти традиційно підводять підсумки перших днів його президентства.
Громадська думка і в Америці, і в Європі як і раніше різняться: Трамп поки діє багато в чому реактивно і поки не сформував повноцінну зовнішньополітичну стратегію, яку чекають від нього в усьому світі.
«Трамп править як обіцяв: нетрадиційно і непередбачувано», - зазначає Washington Post.
Чим запам'яталися перші 100 днів президента Дональда Трампа - у фотогалереї:
Джерело: Газета.Ru