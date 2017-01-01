Неймовірні фото українських літаків, зроблені 16-річним підлітком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16-річний Юрій Танчин зі Львова є одним з наймолодших споттерів України

Підліток захоплюється фотографуванням літаків та займається популяризацією української авіації. Коли влітку 2016 року пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі гасили за допомогою літаків Ан-32П, Юрій зробив свої перші фото.

«Тоді тільки купив дзеркальний фотоапарат, вчився знімати. Зараз уже по два рази на тиждень їжджу на львівське летовище. Набиваю руку, щоб не втрачати навики фотополювання. Споттер, можна сказати, живе в аеропорту. До того ж це неймовірні відчуття, коли літак, заходячи на посадку, пролітає повз тебе за три секунди, ти його, можна сказати, відчуваєш у цей момент», – розповідає він.

Хлопець каже, що як патріот своєї країни любить знімати перш за все наші, українські, літаки.

«Хоча переважно доводиться знімати «спам», – так на жаргоні споттери називають пасажирські авіалайнери відомих авіакомпаній – «Боїнги», «Дугласи», «Ейрбаси». Також до Львова прилітають американські і канадійські військово-транспортні С-17 «Глоубмастер», які привозять техніку і солдатів на полігон. Якось Ан-124 «Руслан» привіз українських миротворців з Ліберії на ротацію. Я сфотографував цей «Руслан» поряд з його «меншим братом» Ан-26, який у цей час вирулював на злітну смугу. Фото вийшло дуже ефектне і зібрало безліч репостів в Instagram та Facebook, а ДП «Антонов» розмістило його у себе на офіційному сайті», – говорить він.

Найбільший інтерес у хлопця до бойової авіації. Також у соцмережі «ВКонтакте» він веде групу «Повітряні сили України», в якій близько 5 тис. підписників. Там викладає свіжі фото та новини – якими літаками щороку поповнюються Повітряні сили України.

«Моя мрія – посидіти в кабіні мого улюбленого винищувача МіГ-29, поговорити з льотчиками, що вони про нього думають, чи важко ним керувати», – говорить Юрій.

За іронією долі, дідусь Юрія Танчина Орест, перебуваючи в Канаді 1992 року, зробив фото виступу пілотажної групи «Українські соколи», які літали на МіГ-29. Це було перше в історії міжнародне авіашоу, де брали участь українські військові літаки.

«Я радий, що Юра займається споттерством, тільки допомагаю йому в цьому, їжджу з ним на аеродром. Зараз він відмінно навчається в лінгвістичній гімназії, вивчає три мови – англійську, німецьку, польську. Професію, мабуть, обере, пов'язану з авіацією. Бажаю йому успіху», – каже Орест.

Тим часом у Повітряному командуванні «Захід» зізналися, що планують залучити Юрія як блогера до висвітлення польотів тактичної авіації на Івано-Франківському аеродромі.

«Думаю, співпраця у нас з ним вийде перспективна. Його фото не надто поступаються роботам професійних фотографів. Хлопчина не сидить у ґаджетах, а займається корисною справою. Це у доброму сенсі «заразно». Завдяки такій молоді мрія про небо вкорінюється в серцях нового покоління», – каже прес-офіцер ПВК «Захід» майор Ірина Баранова.

Джерело: Gazeta.ua