Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
- Сьогодні, 17:18
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Марсель
Хтось саме сьогодні на власні очі бачить красу французького міста Марсель, як колись її бачив фотограф з Мюнхена Скандер Кліф
Один з районів міста, який називається Mucem, вражає своєю мінімалістичною сучасною архітектурою, а за ним ви можете знайти дуже популярний і дуже багатонаціональний район порту Vieux. Вони працюють на контрасті, що, ймовірно, є однією з причин унікальності міста Марсель.
Джерело: inna1903gr.livejournal.com