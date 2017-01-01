Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея

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Марсель

Хтось саме сьогодні на власні очі бачить красу французького міста Марсель, як колись її бачив фотограф з Мюнхена Скандер Кліф

Один з районів міста, який називається Mucem, вражає своєю мінімалістичною сучасною архітектурою, а за ним ви можете знайти дуже популярний і дуже багатонаціональний район порту Vieux. Вони працюють на контрасті, що, ймовірно, є однією з причин унікальності міста Марсель.

Джерело: inna1903gr.livejournal.com