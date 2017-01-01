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    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея

    • Сьогодні, 17:18
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    Марсель
    Марсель

    Хтось саме сьогодні на власні очі бачить красу французького міста Марсель, як колись її бачив фотограф з Мюнхена Скандер Кліф

    Один з районів міста, який називається Mucem, вражає своєю мінімалістичною сучасною архітектурою, а за ним ви можете знайти дуже популярний і дуже багатонаціональний район порту Vieux. Вони працюють на контрасті, що, ймовірно, є однією з причин унікальності міста Марсель.

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    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея
    Неймовірний Марсель, який вражає своїм контрастом. Фотогалерея

    Джерело: inna1903gr.livejournal.com

    Франція
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