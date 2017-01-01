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    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин

    • Сьогодні, 20:54
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    Організатори обрали найкрасивіші, найромантичніші і найніжніші фото

    Компанія для організації весіль Junebug Weddings (junebug - червневий жук) щороку влаштовує конкурс кращих фотографій заручин і весіль.

    Цього року фотографи зі всього світу надіслали на конкурс понад 5 тис. знімків.

    Організатори обрали з них 50 найкрасивіших, найромантичніших і найніжніших.

    Дивіться їх у нашій фотогалереї.

    Весілля та заручини: найкращі фото 2017 року.

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    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
    Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин


    Джерело: Gazeta.ua

    конкурс весілля
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