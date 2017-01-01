Неймовірно чуттєві та романтичні фото весіль та заручин
- Сьогодні, 20:54
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Організатори обрали найкрасивіші, найромантичніші і найніжніші фото
Компанія для організації весіль Junebug Weddings (junebug - червневий жук) щороку влаштовує конкурс кращих фотографій заручин і весіль.
Цього року фотографи зі всього світу надіслали на конкурс понад 5 тис. знімків.
Організатори обрали з них 50 найкрасивіших, найромантичніших і найніжніших.
Дивіться їх у нашій фотогалереї.
Весілля та заручини: найкращі фото 2017 року.
Джерело: Gazeta.ua