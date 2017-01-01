Нові моторошні фото сміттєвих завалів у Львові
- Сьогодні, 13:41
-
Розсилка
У Львові залишаються переповненими 282 сміттєвих майданчиків. Це майже 23% від загальної кількості.
Кожного дня у місті назбирується 500-600 тонн відходів. Найгірша ситуація у Шевченківському та Франківському районах, повідомляють у прес-службі Львівської міськради.
На багатьох вулицях за сміттям не видно контейнерів. Гори відходів розтягнулися на декілька метрів у довжину. Також мешканців обурює, коли жителі інших районів міста та навіть прилеглих сіл звозять непотріб на уже існуючі стихійні звалища у дворах будинків.
«Це просто жах! Як не розуміють того, що там гуляють батьки з дітьми? Там можуть бути щурі. А якщо, не дай Боже, вони кинуться на дитину? Це що, працювати потім на лікування? В мене бракує слів..», - написала в спільноті Варта1 в Фейсбук львівянка Ірина Бєлінська.
«Сміття у деяких районах не вивозили уже по 3-4 тижні», - написав Тарас Віняр.
Тим часом у Львівській мерії анонсують розірвання угод з перевізниками, які не впоралися з вивезенням сміття або скидають його у невстановлених місцях.
Джерело: Gazeta.ua