Нові моторошні фото сміттєвих завалів у Львові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: gazeta.ua Сміття у Львові

У Львові залишаються переповненими 282 сміттєвих майданчиків. Це майже 23% від загальної кількості.

Кожного дня у місті назбирується 500-600 тонн відходів. Найгірша ситуація у Шевченківському та Франківському районах, повідомляють у прес-службі Львівської міськради.

На багатьох вулицях за сміттям не видно контейнерів. Гори відходів розтягнулися на декілька метрів у довжину. Також мешканців обурює, коли жителі інших районів міста та навіть прилеглих сіл звозять непотріб на уже існуючі стихійні звалища у дворах будинків.

«Це просто жах! Як не розуміють того, що там гуляють батьки з дітьми? Там можуть бути щурі. А якщо, не дай Боже, вони кинуться на дитину? Це що, працювати потім на лікування? В мене бракує слів..», - написала в спільноті Варта1 в Фейсбук львівянка Ірина Бєлінська.

«Сміття у деяких районах не вивозили уже по 3-4 тижні», - написав Тарас Віняр.

Тим часом у Львівській мерії анонсують розірвання угод з перевізниками, які не впоралися з вивезенням сміття або скидають його у невстановлених місцях.

Джерело: Gazeta.ua