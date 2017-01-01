Одесити вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Фоторепортаж
- Сьогодні, 13:49
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Фото: pushkinska.net
Одеса
Сьогодні в пам'ять про загиблих в місті приспущено Державний Прапор, в школах і бібліотеках міста проходять тематичні уроки, виховні години, лекції та бесіди
20 лютого в Одесі вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Церемонія покладання квітів відбулася біля Одеської ОДА біля каменя, на місці якого буде пам'ятник загиблим на Майдані в лютому 2014 року. Про це інформує pushkinska.net.
Незважаючи на проливний дощ, віддати данину пам'яті загиблим під час Революції гідності прийшли одесити, представники обласної та міської влади, військові, молодь.
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Сьогодні в пам'ять про загиблих в місті приспущено Державний Прапор, в школах і бібліотеках міста проходять тематичні уроки, виховні години, лекції та бесіди.