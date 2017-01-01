  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея

    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка
    Сімферополь
    Сімферополь

    Коментарі кримчан, які обговорюють зовнішній вигляд вулиць окупованого Сімферополя красномовно говорять самі за себе

    В соціальній мережі «Вконтакте» у групі «Чорний список Сімферополь» кримчани нарікають на те, що місто перетворилося на звалище, сміття не прибирають, а влада байдуже ставиться до підготовки до курортного сезону.

    Також жителі Сімферополя скаржаться на брудний і недоглянутий центр головного міста Криму.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея
    Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея

    Коментарі кримчан, які обговорюють зовнішній вигляд вулиць окупованого Сімферополя красномовно говорять самі за себе:

    «Нет у города хозяина, которого волновали бы не деньги, а облик, уют, удобное проживание. Это видно всем, кроме властей, которые категорически не меняют мЭЭЭЭЭра. А ведь по столице складывается впечатление о Крыме в целом.»

    «Читаю комы и смеюсь...Крым скоро станет большой мусоркой. Потому что мусор не убирается даже с мус.баков там где они стоят... А улицы и все остальное убирают когда какая нибудь шишка приезжает. Всем пофиг.. Зато не стреляют и Крымская весна у нас в душе.Урааааааааааааа.»

    Читайте також

    «Добро пожаловать в столицу Крыма. Милости просим приходите (приезжайте) к нам на отдых! Мы Вас так ждем!!! Все готово для встречи туристов.»

    «Никакого юмора. Никакой политики. Только Симферополь. Столица. Российского. Крыма.»

    Джерело: uainfo.org

    Читайте також
    Крим сміття Сімферополь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ