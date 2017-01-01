Окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Фотогалерея

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Сімферополь

Коментарі кримчан, які обговорюють зовнішній вигляд вулиць окупованого Сімферополя красномовно говорять самі за себе

В соціальній мережі «Вконтакте» у групі «Чорний список Сімферополь» кримчани нарікають на те, що місто перетворилося на звалище, сміття не прибирають, а влада байдуже ставиться до підготовки до курортного сезону.

Також жителі Сімферополя скаржаться на брудний і недоглянутий центр головного міста Криму.

Коментарі кримчан, які обговорюють зовнішній вигляд вулиць окупованого Сімферополя красномовно говорять самі за себе:

«Нет у города хозяина, которого волновали бы не деньги, а облик, уют, удобное проживание. Это видно всем, кроме властей, которые категорически не меняют мЭЭЭЭЭра. А ведь по столице складывается впечатление о Крыме в целом.»

«Читаю комы и смеюсь...Крым скоро станет большой мусоркой. Потому что мусор не убирается даже с мус.баков там где они стоят... А улицы и все остальное убирают когда какая нибудь шишка приезжает. Всем пофиг.. Зато не стреляют и Крымская весна у нас в душе.Урааааааааааааа.»

«Добро пожаловать в столицу Крыма. Милости просим приходите (приезжайте) к нам на отдых! Мы Вас так ждем!!! Все готово для встречи туристов.»

«Никакого юмора. Никакой политики. Только Симферополь. Столица. Российского. Крыма.»

Джерело: uainfo.org