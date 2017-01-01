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    Опубліковано фото з траси Москва – Петербург, де в ДТП загинуло шість громадян України

    • Сьогодні, 14:52
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    Поблизу Великого Новгорода зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними, загинуло шестеро людей – громадяни України

    У ДТП під Новгородом у Росії загинули громадяни України. Про це «Укрінформу» повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич із посиланням на попередні дані Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі.

    «Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі повідомляє, що ДТП сталася вранці 25 травня поблизу міста Великий Новгород. Мінівен з українською реєстрацією зіткнувся з вантажівкою. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення загинуло п'ятеро громадян України», – сказав він.

    Водночас РИА «Новости» із посиланням на джерело в екстрених службах регіону повідомляє, що у ДТП на федеральній автотрасі М10 «Москва – Санкт-Петербург» в Новгородській області загинуло шість громадян України.

    «Поблизу Великого Новгорода зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними, загинуло шестеро людей – громадяни України», – сказав співрозмовник агентства.

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    Опубліковано фото з траси Москва &ndash; Петербург, де в ДТП загинуло шість громадян України
    Опубліковано фото з траси Москва &ndash; Петербург, де в ДТП загинуло шість громадян України
    Опубліковано фото з траси Москва &ndash; Петербург, де в ДТП загинуло шість громадян України
    Опубліковано фото з траси Москва &ndash; Петербург, де в ДТП загинуло шість громадян України
    Опубліковано фото з траси Москва &ndash; Петербург, де в ДТП загинуло шість громадян України
    Опубліковано фото з траси Москва &ndash; Петербург, де в ДТП загинуло шість громадян України
    Опубліковано фото з траси Москва &ndash; Петербург, де в ДТП загинуло шість громадян України
    Опубліковано фото з траси Москва &ndash; Петербург, де в ДТП загинуло шість громадян України

    Джерело: Газета.Ru

    Росія ДТП
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