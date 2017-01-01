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    Організатори Євробачення показали головну арену конкурсу

    • Сьогодні, 18:30
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    Сцена Євробачення має вагу 30 т, а майданчик для виступу артистів становить 350 кв. м.

    Головну арену Євробачення-2017 в столичному Міжнародному виставковому центрі сьогодні показали журналістам. Про це інформує прес-служба Національного суспільного телебачення України.

    Зокрема, виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак розповів: «Робота як на МВЦ, так і за його межами, відбувається в дуже інтенсивному режимі, адже до першого шоу Євробачення залишилося менше місяця».

    Директор з виробництва конкурсу Ола Мельциг повідомив, що сцена Євробачення має вагу 30 т, а площа майданчика для виступу артистів становить 350 кв. м.

    Особливістю центральної частини сцени є те, що кожна з її конструкцій може рухатися незалежно, опускатися або підніматися під час шоу, тим самим змінюючи геометрію сцени для створення унікальності постановок учасників.

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    Організатори Євробачення показали головну арену конкурсу
    Організатори Євробачення показали головну арену конкурсу
    Організатори Євробачення показали головну арену конкурсу
    Організатори Євробачення показали головну арену конкурсу
    Організатори Євробачення показали головну арену конкурсу
    Організатори Євробачення показали головну арену конкурсу

    Євробачення телебачення Київ
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