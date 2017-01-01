Організатори Євробачення показали головну арену конкурсу

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Сцена Євробачення має вагу 30 т, а майданчик для виступу артистів становить 350 кв. м.

Головну арену Євробачення-2017 в столичному Міжнародному виставковому центрі сьогодні показали журналістам. Про це інформує прес-служба Національного суспільного телебачення України.

Зокрема, виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак розповів: «Робота як на МВЦ, так і за його межами, відбувається в дуже інтенсивному режимі, адже до першого шоу Євробачення залишилося менше місяця».

Директор з виробництва конкурсу Ола Мельциг повідомив, що сцена Євробачення має вагу 30 т, а площа майданчика для виступу артистів становить 350 кв. м.

Особливістю центральної частини сцени є те, що кожна з її конструкцій може рухатися незалежно, опускатися або підніматися під час шоу, тим самим змінюючи геометрію сцени для створення унікальності постановок учасників.