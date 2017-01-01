Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму

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Під час окупації в 2014 році на майданчику біля пам'ятника проходили мітинги проти захоплення півострова

В кінці січня пішов з життя колишній мер Калуша Івано-Франківської області Роман Сушко. Він відомий кримчанам тим, що подарував пам'ятник поету Тарасу Шевченку місту Сімферополю.

Під час окупації в 2014 році на майданчику біля пам'ятника проходили мітинги проти захоплення півострова.