  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму

    • Сьогодні, 11:48
    • Розсилка

    Під час окупації в 2014 році на майданчику біля пам'ятника проходили мітинги проти захоплення півострова

    В кінці січня пішов з життя колишній мер Калуша Івано-Франківської області Роман Сушко. Він відомий кримчанам тим, що подарував пам'ятник поету Тарасу Шевченку місту Сімферополю.

    Під час окупації в 2014 році на майданчику біля пам'ятника проходили мітинги проти захоплення півострова.

    Читайте також

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Парк Шевченка - один з найстаріших в Сімферополі. Після передачі Криму до складу Української РСР він не відразу отримав свою назву. У 1964 році - до 150-річчя Тараса Шевченка - на перетині алей парку встановили пам'ятник поетові
    Але пізніше його замінили на інший, подарований депутатом Калуської міської ради Івано-Франківської області
    У 1997 році мер Калуша Роман Сушко передав пам'ятник в Сімферополь
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    Мітинг пам'яті поета в день його народження, 9 березня 2013 року
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    Активісти з «козачого братства» «Єдність» мітингували проти УПА біля пам'ятника українському поетові Тарасу Шевченку і не пустили їх до покладання квітів, 14 жовтня 2013 року
    Під час окупації Криму пам'ятник став символом опору українців російському захопленню
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    9 березня 2014 року одного з організаторів акції Андрія Щекуна затримали загони «самооборони»
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    9 березня 2015 року, сімферопольські активісти знову зібралися біля пам'ятника, щоб відзначити 201 день народження поета. Однак підконтрольна Росії адміністрація Сімферополя відмовила їм в цьому і погодила проведення мітингу в Гагарінському парку біля скульптури «Три грації»
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    У 2016 році акцію приурочену до 202-ї річниці від дня народження поета, проводити заборонили, але, незважаючи на це, українські активісти все одно вийшли. За акцією спостерігали співробітники ФСБ, трохи пізніше підключилася поліція. Але в цей раз нікого не затримали
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму
    Пам'ятник Шевченку. Останній оплот українців в окупованому Криму

    Джерело: Крим.Реалії
    Читайте також
    Крим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ