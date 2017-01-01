Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили

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Після навчань «Карпати» зіграли з військовими товариський матч

«Карпати» провідали солдат 184-го навчального центру сухопутних військ на Яворівському полігоні (найбільшому в Європі).

Гравці випробували стенд зі зброєю, провели невеликі стрільби.

Разом з гравцями «Карпат» на полігоні був і головний тренер команди Олег Дулуб.

«Сильно вражений. Уже забув, коли востаннє був в армії. Здається ще в 1985-му. Тут справжні війська, бойова частина. У мене зараз великий рівень адреналіну в організмі. Хлопці теж зарядилися емоціями.

Хотів їм показати, що існує інше життя, щоб вони відчули цю різницю. Можливо, хлопці ще не до кінця розуміють, що зброя, яка захищає, одночасно може і вбити», - сказав Дулуб.

«Тільки позитивні враження. Поспілкувалися із солдатами, побачили вогонь в їхніх очах. Приємно, що приїхали сюди, зарядилися емоціями і сподіваюся, що нас запросять знову. Чи стало це психологічним зарядом? Думаю, так. Уже в найближчу суботу зможемо перевірити», - поділився захисник «зелено-білих» Олексій Дитятьєв.

Після навчань «Карпати» зіграли з військовими товариський матч.

Джерело: Gazeta.ua