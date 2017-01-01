  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили

    • Сьогодні, 15:10
    • Розсилка

    Після навчань «Карпати» зіграли з військовими товариський матч

    «Карпати» провідали солдат 184-го навчального центру сухопутних військ на Яворівському полігоні (найбільшому в Європі).

    Гравці випробували стенд зі зброєю, провели невеликі стрільби.

    Разом з гравцями «Карпат» на полігоні був і головний тренер команди Олег Дулуб.

    «Сильно вражений. Уже забув, коли востаннє був в армії. Здається ще в 1985-му. Тут справжні війська, бойова частина. У мене зараз великий рівень адреналіну в організмі. Хлопці теж зарядилися емоціями.

    Хотів їм показати, що існує інше життя, щоб вони відчули цю різницю. Можливо, хлопці ще не до кінця розуміють, що зброя, яка захищає, одночасно може і вбити», - сказав Дулуб.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили
    Побачили, що існує інше життя. Як гравці «Карпат» до військових на полігон їздили

    «Тільки позитивні враження. Поспілкувалися із солдатами, побачили вогонь в їхніх очах. Приємно, що приїхали сюди, зарядилися емоціями і сподіваюся, що нас запросять знову. Чи стало це психологічним зарядом? Думаю, так. Уже в найближчу суботу зможемо перевірити», - поділився захисник «зелено-білих» Олексій Дитятьєв.

    Після навчань «Карпати» зіграли з військовими товариський матч.

    Джерело: Gazeta.ua

    футбол спорт ЗСУ Львівщина Львів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ