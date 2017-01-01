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    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон

    • Сьогодні, 14:24
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    «Техніка значно підвищить ефективність наших дій, ефективність охорони й оборони державного кордону»

    Президент Петро Порошенко відвідав Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України. Глава держави передав представникам Західного, Північного, Південного, Східного, Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ та  представникам Головного центру зв’язку, автоматизації і захисту інформації засоби радіозв’язку, отримані в рамках проектів міжнародно-технічної допомоги від Уряду Сполучених Штатів Америки. Про це інформує прес-служба глави держави.

    Президент зазначив, що радий можливості вручити прикордонникам сучасну, високоефективну техніку, яку ми отримали від наших американських партнерів. Це – засоби військового радіозв’язку різних типів виробництва компанії HARRIS вартістю понад 21 млн доларів США, понад 0,5 млрд грн.

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    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон
    Порошенко передав зв'язківцям засоби військового радіозв’язку вартістю понад $21 мільйон

    «Ця техніка значно підвищить  ефективність наших дій, ефективність охорони й оборони державного кордону. Вона дозволить організувати захищений телефонний радіозв'язок між підрозділами прикордонної служби та покращити взаємодію із підрозділами Збройних сил України. Вона дасть змогу ефективніше протистояти засобам радіоелектронної боротьби противника», - сказав Петро Порошенко та подякував Сполученим Штатам за підтримку та допомогу. 

    У церемонії передачі техніки також взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол США в України Марі Йованович, Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і Голова Державної прикордонної служби України, генерал-полковник Віктор Назаренко.

    Петро Порошенко США посол Ігор Райнін
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