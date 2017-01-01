Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея

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Президент України Петро Порошенко та президент Білорусі Олександр Лукашенко

«Що таке Чорнобиль для України? Це – майже 10% української території, яка зазнала страшного радіаційного ураження»

У річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року, президент України Петро Порошенко та президент Білорусі Олександр Лукашенко спільно вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Про це інформує прес-служба президента України.

Петро Порошенко зазначив, що минув вже 31 рік від дня страшної трагедії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.

«Що таке Чорнобиль для України? Це – майже 10% української території, яка зазнала страшного радіаційного ураження. Це – понад три мільйони людей так чи інакше постраждалих від цієї жахливої катастрофи, її безпосередніх чи віддалених у часі й просторі наслідків. Хочу наголосити, що п'ятсот тисяч з них – діти. Це – тисячі й тисячі людей з сотень сіл, селищ та міст, які покинули рідні домівки. Це – тисячі випадків спричинених радіацією онкологічних захворювань і смертей», - сказав президент України.

Порошенко зазначив, що українці завжди пам’ятатимуть про ці незагоєні рани, з якими ми як народ живемо. І які будуть ще упродовж тривалого часу нагадувати про себе страшними діагнозами, довідками про інвалідність, і, на жаль, довідками про смерть, додав він.

В свою чергу, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що 26 квітня є скорботною датою не лише для українців і білорусів, але і для усього світу. Він нагадав, що Україна і Білорусь співпрацюють в низці проектів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Однак, на його думку, потенціал співпраці двох країн використовується не в повному обсязі. Зокрема, Президент Білорусі зазначив, що Україна планує створити радіаційно-екологічний біосферний заповідник в Чорнобильській зоні відчуження, і Білорусь готова поділитися своїм досвідом у цьому питанні – адже в Білорусі вже давно існує Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник.