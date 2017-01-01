  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея

    • Сьогодні, 14:22
    • Розсилка
    Президент України Петро Порошенко та президент Білорусі Олександр Лукашенко
    Президент України Петро Порошенко та президент Білорусі Олександр Лукашенко

    «Що таке Чорнобиль для України? Це – майже 10% української території, яка зазнала страшного радіаційного ураження»

    У річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року, президент України Петро Порошенко та президент Білорусі Олександр Лукашенко спільно вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Про це інформує прес-служба президента України.

    Петро Порошенко зазначив, що минув вже 31 рік від дня страшної трагедії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.

    «Що таке Чорнобиль для України? Це – майже 10% української території, яка зазнала страшного радіаційного ураження. Це – понад три мільйони людей так чи інакше постраждалих від цієї жахливої катастрофи, її безпосередніх чи віддалених у часі й просторі наслідків. Хочу наголосити, що  п'ятсот тисяч з них – діти. Це – тисячі й тисячі людей з сотень сіл, селищ та міст, які покинули рідні домівки. Це – тисячі випадків спричинених радіацією онкологічних захворювань і смертей», - сказав президент України.

    Порошенко зазначив, що українці завжди пам’ятатимуть про ці незагоєні рани, з якими ми як народ живемо. І які будуть ще упродовж тривалого часу нагадувати про себе страшними діагнозами,  довідками про інвалідність, і, на жаль, довідками про смерть, додав він.

    В свою чергу, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що 26 квітня є скорботною датою не лише для українців і білорусів, але і для усього світу. Він нагадав, що Україна і Білорусь співпрацюють в низці проектів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Однак, на його думку, потенціал співпраці двох країн використовується не в повному обсязі. Зокрема, Президент Білорусі зазначив, що Україна планує створити радіаційно-екологічний біосферний заповідник в Чорнобильській зоні відчуження, і Білорусь готова поділитися своїм досвідом у цьому питанні – адже в Білорусі вже давно існує Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея
    Порошенко та Лукашенко разом вшанували пам'ять Героїв Чорнобиля. Фотогалерея

    Петро Порошенко Білорусь ЧАЕС Олександр Лукашенко АЕС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ