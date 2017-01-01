Роналду перед фіналом Ліги чемпіонів відпочив з дівчиною на Корсиці
- Сьогодні, 16:37
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Лідер «Реала» Кріштіану Роналду напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса» відпочив зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес.
Португалець зі своєю 22-річною коханою відпочивав на Корсиці. Також на яхті Роналду був син футболіста.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів «Ювентус» – «Реала» Мадрид 3 червня прийматиме Уельс – місто Кардіфф, стадіон «Мілленіум». Уперше в історії фінал ЛЧ пройде на стадіоні з закритим дахом. Фінальний матч Ліги чемпіонів «Ювентус» – «Реала» судитиме Фелікс Брих.
Джерело: football24.ua