Щоденні бої та обстріли. Як бійці ЗСУ воюють поруч з Авдіївкою

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Навколо авдіївської промислової зони не залишилося ані найменшої ділянки, в яку б не влучила куля чи осколок

Понад рік у центрі уваги не лише місто Авдіївка, що поблизу Донецька, а й міська промислова зона, колишня автобаза.

Там щоденно тривають бої.

Навколо авдіївської промислової зони не залишилося ані найменшої ділянки, в яку б не влучила куля чи осколок.

Підступи до міста з боку Ясинуватої обороняють від російських сил та їхніх найманців бійці 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.





Джерело: Радіо Свобода