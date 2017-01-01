  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Щоденні бої та обстріли. Як бійці ЗСУ воюють поруч з Авдіївкою

    • Сьогодні, 16:23
    • Розсилка

    Навколо авдіївської промислової зони не залишилося ані найменшої ділянки, в яку б не влучила куля чи осколок

    Понад рік у центрі уваги не лише місто Авдіївка, що поблизу Донецька, а й міська промислова зона, колишня автобаза.

    Там щоденно тривають бої.

    Навколо авдіївської промислової зони не залишилося ані найменшої ділянки, в яку б не влучила куля чи осколок.

    Підступи до міста з боку Ясинуватої обороняють від російських сил та їхніх найманців бійці 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Військовослужбовець тримає в руках кішку, яка живе разом із солдатами на бойових позиціях
    Щоденні бої та обстріли. Як бійці ЗСУ воюють поруч з Авдіївкою
    Авдіївка щоденно потерпає від танкових атак. Щоправда, зізнаються солдати, останнім часом вдалося втихомирити ворога. Танковий снаряд, який розірвався не повністю
    Так виглядають усі, без винятку, навколишні ангари. Решето
    Пряме влучення
    Щоденні бої та обстріли. Як бійці ЗСУ воюють поруч з Авдіївкою
    Попри систематичні бойові дії, солдати заготовляють дрова для обігріву облаштованих позицій
    Боєць із позивним «Пожарник» каже, що пішов на війну, бо вдома п’ятирічна донька: «Колись це все закінчиться, і після того вона мене запитає, що я в цей час робив. Буде що чесно відповісти»
    До цього військовослужбовець працював вогнеборцем на Черкащині. Рік тому підписав контракт зі ЗСУ
    Щоденні бої та обстріли. Як бійці ЗСУ воюють поруч з Авдіївкою
    На кухні готуються до святкового обіду: літній салат, помідори, суп і, як зазначив кухар, дуже багато м’яса
    Це подарунок для їхнього побратима «Єті», який зустрічає свій день народження в одній із найгарячіших точок на Донеччині
    Щоденні бої та обстріли. Як бійці ЗСУ воюють поруч з Авдіївкою


    Джерело: Радіо Свобода

    АТО Донбас ЗСУ Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ