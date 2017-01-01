Щоденні бої та обстріли. Як бійці ЗСУ воюють поруч з Авдіївкою
- Сьогодні, 16:23
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Навколо авдіївської промислової зони не залишилося ані найменшої ділянки, в яку б не влучила куля чи осколок
Понад рік у центрі уваги не лише місто Авдіївка, що поблизу Донецька, а й міська промислова зона, колишня автобаза.
Там щоденно тривають бої.
Навколо авдіївської промислової зони не залишилося ані найменшої ділянки, в яку б не влучила куля чи осколок.
Підступи до міста з боку Ясинуватої обороняють від російських сил та їхніх найманців бійці 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
Джерело: Радіо Свобода