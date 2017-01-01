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    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея

    • Сьогодні, 18:40
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    Відомий британський фотограф Ребекка Баторі показала фото із 30-кілометрової зони відчуження АЕС Фукусіма-1

    На світлинах можна побачити закинуті магазини, лікарні, кафе, школи та будинки. У деяких приміщеннях поліція досі знаходить скелетовані тіла домашніх тварин покинутих під час евакуації.

    Тут є 3 зони відчуження - заборонених для вільного доступу територій. Перша - Зелена, в яку можна відправитися вдень і, з дозволу, можна залишитися на ніч, якщо це необхідно. Помаранчева призначена тільки для денних відвідувань; на заході цей район зачищає поліція. А ще є Червона, куди не пускають нікого.

    Аварія на АЕС Фукусіма-1 є найбільшою радіаційною аварією максимального 7-го рівня за Міжнародною шкалою ядерних подій. Вона сталася 11 березня 2011 року в результаті сильного в історії Японії землетрусу і наступного за ним цунамі.

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    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея
    Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея

    Джерело: Gazeta.ua

    Японія АЕС аварія
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