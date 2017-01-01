Шокуючі наслідки радіаційної аварії на Фукусімі. Фотогалерея

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Відомий британський фотограф Ребекка Баторі показала фото із 30-кілометрової зони відчуження АЕС Фукусіма-1

На світлинах можна побачити закинуті магазини, лікарні, кафе, школи та будинки. У деяких приміщеннях поліція досі знаходить скелетовані тіла домашніх тварин покинутих під час евакуації.

Тут є 3 зони відчуження - заборонених для вільного доступу територій. Перша - Зелена, в яку можна відправитися вдень і, з дозволу, можна залишитися на ніч, якщо це необхідно. Помаранчева призначена тільки для денних відвідувань; на заході цей район зачищає поліція. А ще є Червона, куди не пускають нікого.

Аварія на АЕС Фукусіма-1 є найбільшою радіаційною аварією максимального 7-го рівня за Міжнародною шкалою ядерних подій. Вона сталася 11 березня 2011 року в результаті сильного в історії Японії землетрусу і наступного за ним цунамі. 1 з 24 на весь екран згорнути

Джерело: Gazeta.ua