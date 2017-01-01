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    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»

    • Сьогодні, 11:00
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    Потяг-трансформер
    Фото: Інокентій Климентьєв
    Потяг-трансформер

    Вчора у перший рейс вирушив швидкісний потяг «Нічний експрес» сполученням Київ – Івано-Франківськ із вагонами-трансформерами

    Потяг складається з дев'яти вагонів, вісім з яких вагони трансформери, а ще один – вагон-автомобілевоз. Потяг до Івано-Франківська їде з СВ та купейними вагонами. До Києва він повертається вже з сидячими місцями першого та другого класів.

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    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»
    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»
    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»
    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»
    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»
    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»
    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»
    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»
    Швидко та комфортно. Як виглядає новий потяг-трансформер від «Укрзалізниці»
    Фото: Інокентій Климентьєв

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