Собачий холод та туалети без води. В яких жахливих гуртожитках мешкають майбутні Довженки

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Туалет, у якому перманентно немає води, а тому всі екскременти обдаровані студенти змушені змивати водою із тих пляшок, що на вікні

Студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого мешкають в гуртожитках з жахливими умовами проживання. Про це на Фейсбуці написала журналістка Яніна Соколова.

«Туалет, у якому перманентно немає води, а тому всі екскременти обдаровані студенти змушені змивати водою із тих пляшок, що на вікні. Немає нічого!!!!! Ані плівки, ані камер, ані екрану для демонстрації відзнятого. Холод собачий! Бо грошей на опалення у Вузу нема. Це огидно і несправедливо. Панове, так не можна!!!!! І не виправдовуєтеся війною!!! Так було і до неі. Так, дідька лисого, було останні 30 років!!!!! Коли вже до наших можновладців дійде, що КУЛЬТУРА і ОСВІТА - це фактори захисту національної безпеки!!!!», - наголосила журналістка.

«Панове меценати! Бізнесмени і благодійники! Єдиний в Україні виш, який кує кіно і театральні кадри у відвертому лайні!!! Наступного тижня ми присвятимо випуск КІНО з Яніною Соколовою - вишу. Це буде наше розслідування, яке завдяки студентам, викладачам і славетним випускникам допоможе пролити світло на те, що насправді ці довгі роки відбувається у оствітній системі культурних вишів», - написала Яніна Соколова.

Як вона зазначила, ректор вишу Олексій Безгін від коментарів відмовився. На пропозицію приїхати у будь-який інший час запропонував завітати до Карпат, де він зараз відпочиває.