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    Сонцю нації та жорстокому тирану Кім Чен Іру - 75 років

    • Сьогодні, 11:41
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    Кім Чен Ір
    Кім Чен Ір

    16 лютого за офіційною версією виповнюється 75 років з дня народження політика, чиє тіло виставлено на огляд в мавзолеї у Пхеньяні

    Кім Чен Ір - другий вождь Корейської Народної Демократичної Республіки, син першого (Кім Ір Сена) і батько третього (Кім Чен Ина). Згідно з офіційною біографією, з'явився на світ 16 лютого 1942 року в партизанському таборі на схилі найвищої гори Північної Кореї Пектусан. Втім, за даними істориків, Юрій Ірсенович Кім народився в селі Вятське під Хабаровськом.

    Після смерті батька в 1994 році Кім Чен Ір зайняв всі ключові пости в країні. У зовнішньому світі Шановний Керівник прославився спадковою пристрастю до самозвеличення, втечею своїх громадян від голоду, ядерним шантажем сусідів і великою любов'ю до сигар і коньяку. Відомо, що Доля нації боявся літати, тому всі свої поїздки здійснював на особистому бронепоїзді.

    Сонце Нації згасло в 2011 році, встигнувши при цьому забезпечити спадкоємність династії, передавши владу синові Кім Чен Ину.

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    Статуї Кім Чен Іра і його батька Кім Ір Сена в Пхеньяні, 2014 рік
    Квіти, названі на честь Кім Чен Іра, на шоу квітів в Пхеньяні напередодні 75-річчя від дня народження диктатора, 14 лютого 2017 року
    Юний Кім Чен Ір з батьком Кім Ір Сеном і матір'ю Кім Чен Сук
    Кім Чен Ір (ліворуч) з лідером Кім Ір Сеном і його сестрою Кім Кенг Хуї. Кім Чен Ір до 1945 року провів в селі Вятському (СРСР), 1963 рік
    Кім Чен Ір спілкується з селянами, 1971 рік
    Хлопчик одягає шарф на лідера Північної Кореї Кім Чен Іра під час візиту до військової школи в Пхеньяні. У КНДР вважається, що Кім Чен Ір - чудовий композитор, причому шість опер, авторство яких йому приписується, були написані за два роки. 1997 рік
    Кім Чен Ір перевіряє літак в парку розваг в Пхеньяні, 1977 рік
    Кім Чен Ір спостерігає за навчальними стрільбищами 2-ї Національної спортивної команди оборони
    Сонцю нації та жорстокому тирану Кім Чен Іру - 75 років
    Кім Чен Ір вітає народ на військовому параді під час 90-річчя Кім Ір Сена і 70-річчя північнокорейської народної армії, 2002 рік
    Сонцю нації та жорстокому тирану Кім Чен Іру - 75 років
    Кім Ір Сен (праворуч) і Кім Чен Ір (в центрі) дивляться на мініатюру одній з вулиць Пхеньяна
    Колишній президент США Білл Клінтон і лідер Північної Кореї Кім Чен Ір в Пхеньяні, 2009 рік
    Сонцю нації та жорстокому тирану Кім Чен Іру - 75 років
    Лідер Кім Ір Сен з сином Кім Чен Іром на футбольному стадіоні в Пхеньяні, 1989 рік
    Сонцю нації та жорстокому тирану Кім Чен Іру - 75 років
    Сонцю нації та жорстокому тирану Кім Чен Іру - 75 років
    Кім Чен Ір слухає пісню у виконанні родичів артиста, який тільки що переїхав в нову квартиру в Пхеньяні, 2010 рік
    Сонцю нації та жорстокому тирану Кім Чен Іру - 75 років
    Останній шлях Кім Чен Іра
    Похоронна церемонія після смерті Кім Чен Іра, 2011 рік
    Сонцю нації та жорстокому тирану Кім Чен Іру - 75 років
    Кім Чен Ин поруч з катафалком Lincoln з тілом Кім Ір Сена на похоронній церемонії в Пхеньяні, 2011 рік
    Сонцю нації та жорстокому тирану Кім Чен Іру - 75 років

    Джерело: Газета.Ру
    КНДР
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