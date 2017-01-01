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Кім Чен Ір

16 лютого за офіційною версією виповнюється 75 років з дня народження політика, чиє тіло виставлено на огляд в мавзолеї у Пхеньяні

Кім Чен Ір - другий вождь Корейської Народної Демократичної Республіки, син першого (Кім Ір Сена) і батько третього (Кім Чен Ина). Згідно з офіційною біографією, з'явився на світ 16 лютого 1942 року в партизанському таборі на схилі найвищої гори Північної Кореї Пектусан. Втім, за даними істориків, Юрій Ірсенович Кім народився в селі Вятське під Хабаровськом.

Після смерті батька в 1994 році Кім Чен Ір зайняв всі ключові пости в країні. У зовнішньому світі Шановний Керівник прославився спадковою пристрастю до самозвеличення, втечею своїх громадян від голоду, ядерним шантажем сусідів і великою любов'ю до сигар і коньяку. Відомо, що Доля нації боявся літати, тому всі свої поїздки здійснював на особистому бронепоїзді.

Сонце Нації згасло в 2011 році, встигнувши при цьому забезпечити спадкоємність династії, передавши владу синові Кім Чен Ину.