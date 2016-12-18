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    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму

    • Сьогодні, 13:51
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    Фото: Юрій Югансон

    Відомий блогер зафіксував життя, яке вирує у кримському лісі

    Севастопольський фотоблогер Юрій Югансон показав, як виглядає Крим в перші дні весни, пишуть «Севастопольские новости».

    На світлинах фотографа видно, що в окупованому Криму розпустилися вже перші квіти, літають птахи та комахи, вирує життя у дикій природі.

    Зазначимо, що березень на окупованому півострові стартував з потепління до +20. За даними синоптиків, цей тиждень буде сонячною і теплою.

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    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму
    Фото: Юрій Югансон

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