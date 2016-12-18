Сонячне проміння та перші проліски: весняний фоторепортаж із окупованого Криму

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Фото: Юрій Югансон

Відомий блогер зафіксував життя, яке вирує у кримському лісі

Севастопольський фотоблогер Юрій Югансон показав, як виглядає Крим в перші дні весни, пишуть «Севастопольские новости».

На світлинах фотографа видно, що в окупованому Криму розпустилися вже перші квіти, літають птахи та комахи, вирує життя у дикій природі.

Зазначимо, що березень на окупованому півострові стартував з потепління до +20. За даними синоптиків, цей тиждень буде сонячною і теплою.