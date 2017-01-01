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    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО

    • Сьогодні, 19:48
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    Собаки в зоні АТО попереджають бійців про обстріли, знищують гризунів, розряджають обстановку та підвищують настрій

    Собаки-безхатьки в зоні АТО знаходять собі нових володарів у вигляді українських бійців. Військові дають їм прихисток та їжу, а тварини - свою любов та відданість. І навіть нагороджують потомством.

    Вони навчилися попереджати бійців про артобстріли, допомагають зігрітися у холодному ліжку, в холодних сирих бліндажах, вбивають мишей, підіймають бійцям настрій своїми пустощами.

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    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО
    Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО

    Джерело: depo.ua

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