Справжні друзі людини. Як собаки допомагають бійцям АТО

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Собаки в зоні АТО попереджають бійців про обстріли, знищують гризунів, розряджають обстановку та підвищують настрій

Собаки-безхатьки в зоні АТО знаходять собі нових володарів у вигляді українських бійців. Військові дають їм прихисток та їжу, а тварини - свою любов та відданість. І навіть нагороджують потомством.

Вони навчилися попереджати бійців про артобстріли, допомагають зігрітися у холодному ліжку, в холодних сирих бліндажах, вбивають мишей, підіймають бійцям настрій своїми пустощами.

Джерело: depo.ua