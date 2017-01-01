Справжній рай для автогурманів: старі раритетні машини на вулицях Куби

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Більшість машин зберегли на собі відбиток півстолітньої відсутності офіційних сервісів

Сусідство класичних американських Chevrolet, Chrysler, Oldsmobile, Plymouth 50-х і 60-х років з радянськими «Москвичами» і «Жигулями» можна зустріти хіба що автовиставках, ну і, зрозуміло, на Кубі, яку ще називають «Островом свободи».

Більшість машин зберегли на собі відбиток півстолітньої відсутності офіційних сервісів, деяким же вдалося отримати трохи обслуговування і ремонту.

Багато з них не уникли бюджетного тюнінгу - хтось клеїть на свій древній «Москвич» стікер MOSKBUY, хтось схрещує древній «ЗІЛ» з яткою і автобусом.

Оскільки Куба поступово починає виходити з червоного минулого і відновлює відносини з великим сусідом, а на острів починають потрапляти сучасні і такі пластикові на вигляд імпортні машини, - відблиски колишньої розкоші на колесах коли-небудь роз'їдуться по смітниках.

Як у 2017 році виглядає справжній рай для цінителів автомобільної класики:

Джерело: Газета.Ru