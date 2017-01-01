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    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки

    • Сьогодні, 17:30
    • Розсилка

    Сьогодні в передмісті Києва, на берегах Дніпра, військовослужбовці Управління державної охорони України відсвяткували Водохреща традиційним пірнанням у купель

    Кожного року до цієї традиції приєднується все більше співробітників Управління.

    Цього дня разом з усіма співробітниками пірнало керівництво Управління державної охорони України.

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    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки
    Суворе Водохреще: Гелетей загнав своїх підлеглих до ополонки

    Крім випробування сили волі та духу − це профілактика простудних захворювань. Також загартовування сприяє підвищенню фізичної і розумової працездатності, зміцненню імунної системи, розвиває стійкість і витривалість. Саме ці якості потрібні військовослужбовцям Управління державної охорони України для виконання повсякденних службових завдань.
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