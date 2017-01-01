  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії

    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка
    Покинута залізнична станція в джунглях Бразилії
    Покинута залізнична станція в джунглях Бразилії

    За легендою, тут досі живуть привиди британських інженерів і робітників, які так і не зуміли завершити будівництво через постійний густий туман, що огортає станцію

    У джунглях Бразилії є дивовижне місце – покинута британська залізнична станція, де є навіть годинникова башта у вигляді Біг Бена. Це село Паранапіакаба, що в перекладі з мови індіанців означає «місце, звідки видно море».

    Паранапіакаба в 19 столітті спеціально була побудована англійцями для потреб працівників залізниці в Бразилії. Саме звідси доставлялася кава в порт Сантос. Також з Паранапіакаби здійснювалися пасажирські перевезення в Сантос з Сан-Паулу і Жундиаї.

    У 1867 році поселення нараховувало 4000 жителів, тепер же воно практично повністю покинуте і поступово заростає.

    За легендою, тут досі живуть привиди британських інженерів і робітників, які так і не зуміли завершити будівництво через постійний густий туман, що огортає станцію.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії
    Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії

    Джерело: Обозреватель
    Бразилія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ