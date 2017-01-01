Свідок епохи. Вражаючі фото покинутої залізничної станції в джунглях Бразилії

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Покинута залізнична станція в джунглях Бразилії

За легендою, тут досі живуть привиди британських інженерів і робітників, які так і не зуміли завершити будівництво через постійний густий туман, що огортає станцію

У джунглях Бразилії є дивовижне місце – покинута британська залізнична станція, де є навіть годинникова башта у вигляді Біг Бена. Це село Паранапіакаба, що в перекладі з мови індіанців означає «місце, звідки видно море».

Паранапіакаба в 19 столітті спеціально була побудована англійцями для потреб працівників залізниці в Бразилії. Саме звідси доставлялася кава в порт Сантос. Також з Паранапіакаби здійснювалися пасажирські перевезення в Сантос з Сан-Паулу і Жундиаї.

У 1867 році поселення нараховувало 4000 жителів, тепер же воно практично повністю покинуте і поступово заростає.

За легендою, тут досі живуть привиди британських інженерів і робітників, які так і не зуміли завершити будівництво через постійний густий туман, що огортає станцію.