Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»

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Найкращі кадри з фіналу Ліги Європи-2017

Голи Погба та Мхітаряна, конфлікт Еррери з гравцем Аякса, емоції святкування Жозе Моурінью з дружиною і донькою, поява Златана Ібрагімовіча на полі, який відкинув милиці, а також ще 4 його колеги по нещастю – Люк Шоу, Ешлі Янг, Маркос Рохо та Ерік Байлі.

Нагадаємо, вчора вперше в своїй історії «Манчестер Юнайтед» виграв Лігу Європи.

Ліга Європи. Фінал:



«Аякс» - «Манчестер Юнайтед» 0:2

«Манчестер Юнайтед» виграв Лігу Європи і путівку в наступний сезон Ліги чемпіонів.





Джерело: football24.ua