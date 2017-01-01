Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
- Сьогодні, 10:38
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Найкращі кадри з фіналу Ліги Європи-2017
Голи Погба та Мхітаряна, конфлікт Еррери з гравцем Аякса, емоції святкування Жозе Моурінью з дружиною і донькою, поява Златана Ібрагімовіча на полі, який відкинув милиці, а також ще 4 його колеги по нещастю – Люк Шоу, Ешлі Янг, Маркос Рохо та Ерік Байлі.
Нагадаємо, вчора вперше в своїй історії «Манчестер Юнайтед» виграв Лігу Європи.
Ліга Європи. Фінал:
«Аякс» - «Манчестер Юнайтед» 0:2
«Манчестер Юнайтед» виграв Лігу Європи і путівку в наступний сезон Ліги чемпіонів.
Джерело: football24.ua