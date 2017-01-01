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    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»

    • Сьогодні, 10:38
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    Найкращі кадри з фіналу Ліги Європи-2017

    Голи Погба та Мхітаряна, конфлікт Еррери з гравцем Аякса, емоції святкування Жозе Моурінью з дружиною і донькою, поява Златана Ібрагімовіча на полі, який відкинув милиці, а також ще 4 його колеги по нещастю – Люк Шоу, Ешлі Янг, Маркос Рохо та Ерік Байлі.

    Нагадаємо, вчора вперше в своїй історії «Манчестер Юнайтед» виграв Лігу Європи.

    Ліга Європи. Фінал:

    «Аякс» - «Манчестер Юнайтед» 0:2

    «Манчестер Юнайтед» виграв Лігу Європи і путівку в наступний сезон Ліги чемпіонів.

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    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
    Тріумф Моурінью. Найкращі миттєвості матчу «Аякс» – «Манчестер Юнайтед»


    Джерело: football24.ua

    футбол спорт Манчестер
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