У Британії на аукціон виставили раритетний мотоцикл часів Другої світової війни

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Сума угоди має становити €70–90 тис. (2–2,6 млн грн)

У Великій Британії виставили на аукціон напівгусеничний мотоцикл SdKfz 2, відомий як Kettenkrad. Це один з найупізнаваніших транспортних засобів часів Другої світової війни. Був на озброєнні військ гітлерівської Німеччини.

Мотоцикл продадуть на аукціоні Bonhams 19 березня. Він належить жителю Бельгії. Був випущений 1944 року. Власник відреставрував його до оригінального стану, зазначають на сайті компанії. Сума угоди становитиме €70–90 тис. (2–2,6 млн грн).

SdKfz 2, відомий також як Kettenkrad HK 101, – напівгусеничний мотоцикл високої прохідності. Розроблений і масово випускався в Німеччині з 1940 по 1949 роки. Спочатку його розробляли для парашутно-десантних та гірничо-єгерських дивізій вермахту і люфтваффе. Проте завдяки динамічним характеристикам Kettenkrad здобув велику популярність у всіх підрозділах німецької армії. Загалом випустили понад 9,4 тис. екземплярів моделі.

Джерело: Gazeta.ua