У Харкові пенсіонери з червоними прапорами вимагають зупинити «криваву АТО»
- Сьогодні, 11:33
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Поліція затримала одного з учасників першотравневого мітингу, який напав на проукраїнського активіста
У Харкові на площі Конституції біля Історичного музею зібралася пара сотень в основному літніх людей, щоб відзначити Міжнародний день праці.
За інформацією очевидців, в руках деякі з учасників акції тримають червоні прапори (але без серпа і молота), прапорці з гаслом часів раннього Януковича «НАТО - стоп».
Через деякий час, після початку акції, до її представників підійшли проукраїнські активісти, які заблокували монумент, до якого учасники першотравневого мітингу хотіли покласти квіти.
Також варто зазначити, що поліція затримала одного з учасників першотравневого мітингу, який напав на проукраїнського активіста.
Джерело: glavnoe.ua