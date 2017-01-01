У Харкові вшанували воїнів-інтернаціоналістів. Фоторепортаж

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Харків

У Харкові проживає близько 5 тис. ветеранів – воїнів-інтернаціоналістів. Під час виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані загинуло 124 харків'янини

Сьогодні, у 28-му річницю виведення радянських військ з Афганістану, харків'яни поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, інформує varta.kharkov.ua.

«15 лютого, в день, коли завершилося виведення військ з території Афганістану, ми вшановуємо всіх учасників бойових дій на території інших держав. Ми віддаємо данину мужності та героїзму воїнів, які виконували непросту місію в гарячих точках по всьому світу...» – сказано у коментарі голови ХОДА Юлії Світличної.

У Харкові проживає близько 5 тис. ветеранів – воїнів-інтернаціоналістів. При виконанні інтернаціонального обов'язку в Афганістані загинуло 124 харків'янини. Харківські військовослужбовці брали участь ще в 30 локальних воєнних конфліктах на території інших держав.