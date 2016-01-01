У Кореї створили гігантського робота вагою 1,5 тонни. Фотогалерея
- Сьогодні, 11:23
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У південнокорейському місті Кунпхо представили прототип чотириметрового робота Method-2, який повторює дії оператора, який сидить в кабіні.
Дизайн машини, яка важить півтори тонни, створив для компанії Hankook Mirae Technology фахівець, який раніше працював над фільмами серій «Термінатор» і «Трансформери».
Небойові робот, який поки не може обходитися без зовнішнього джерела живлення, але вже майже сам рухає 130-кілограмовими руками - у фоторепортажі.
Джерело: Газета.Ру