У Кореї створили гігантського робота вагою 1,5 тонни. Фотогалерея

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У південнокорейському місті Кунпхо представили прототип чотириметрового робота Method-2, який повторює дії оператора, який сидить в кабіні.

Дизайн машини, яка важить півтори тонни, створив для компанії Hankook Mirae Technology фахівець, який раніше працював над фільмами серій «Термінатор» і «Трансформери».

Небойові робот, який поки не може обходитися без зовнішнього джерела живлення, але вже майже сам рухає 130-кілограмовими руками - у фоторепортажі.

Джерело: Газета.Ру