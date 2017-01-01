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    У Москві випав травневий сніг

    • Сьогодні, 13:52
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    Більше 80% від місячної норми опадів очікується в Москві 8 та 9 травня

    Погода на травневі свята застала зненацька жителів Москви: в низці районів столиці Росії пройшов мокрий сніг.

    Як обіцяли синоптики, в понеділок, 8 травня, денна температура повітря складе від +4 до +6 °C.

    Протягом дня можливий невеликий дощ і мокрий сніг. Більше 80% від місячної норми опадів очікується в Москві 8 та 9 травня.

    Відзначається, що в ніч на 9 травня спеціальна авіація буде розганяти хмари в Москві, щоб забезпечити хорошу погоду для проведення військового параду.

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    У Москві випав травневий сніг
    У Москві випав травневий сніг
    У Москві випав травневий сніг
    У Москві випав травневий сніг
    У Москві випав травневий сніг
    У Москві випав травневий сніг
    У Москві випав травневий сніг
    У Москві випав травневий сніг
    У Москві випав травневий сніг

    Джерело: Газета.Ru

    Росія Москва
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