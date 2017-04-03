У Санкт-Петербурзі стався вибух у метро. Фото та відео з місця пригоди

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Вибух у Пітері

За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб, постраждало 50

У Санкт-Петербурзі в метро стався вибух на станції «Сінна площа».

Вибух стався на «синій» гілці. Всі станції петербурзького метрополітену наразі закрито.

На станції метро «Площа повстання» знайшли ще одну бомбу, яка не вибухнула.

На опублікованому фото видно, що двері вагона дуже пошкоджені. Платформу станції заволокло димом. Подробиці поки що не відомі. За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб, постраждало 50. Четверо з них, за даними Андрія Кібітова, прес-секретаря губернатора Петербурга, у дуже тяжкому стані: двоє – на операції.

Серед поранених є діти.

На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

Потерпілих евакуюють на вертольотах.