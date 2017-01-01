У Запоріжжі посеред Дніпра створили крижану карусель

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Запорізька крижана карусель отримала назву «Полюс Сагайдачного»

В останній день січня на Дніпрі з’явився цікавий арт-об’єкт по принципу фінської крижаної каруселі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила мешканка Запоріжжя Наталія Карида. Автором ідеї виступив Олександр Шкаліков.

Об’єкт являє собою крижане коло діаметром 12 метрів. Воно обертається за допомогою довгого важіля або весла. Ідея перейнята з атракціону, популярного у Фінляндії.

Запорізька крижана карусель, за словами Олексанра Шкалікова, отримала назву «Полюс Сагайдачного». Інсталяція є продовженням місцевого ленд-арту, що кілька років поспіль відбувається в урочищі Сагайдачного, навпроти якого і створено об’єкт.

Джерело: Громадське