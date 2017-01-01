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    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю

    • Сьогодні, 12:58
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    Птахів мали намір перевезти в Італію, проте угорські митники вчасно помітили живий вантаж

    Понад 200 співочих пташок з України було підліковано та випущено на волю в угорській Хортобаді, повідомляє Мукачево.net.

    Нагадаємо, що 16 грудня на КПП в угорській Захоні прикордонна поліція виявила та затримала птахів, яких контрабандою мали намір перевезти в Італію. На КПП у Чопі українські митники контрабанду не помітили.

    Птахи – снігурі, щеглики та омелюхи – перебували у вузеньких коробках в багажнику автомобіля. Як пізніше зазначили фахівці, ці крилаті тварини перебували, ймовірно, кілька днів без їжі і води. Деякі з них загинули під час подорожі.

    Через ризик пташиного грипу жоден з угорських зоопарків не забажав приймати птахів. Тож їх порятунком перейнялися волонтери. Згодом крилаті потрапили до ветеринарної лікарні у Хортобаді, де для них влаштували тимчасовий притулок та надали необхідне.

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    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю
    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю
    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю
    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю
    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю
    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю
    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю
    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю
    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю
    Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю

    екологія Італія Угорщина
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