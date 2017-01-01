Українських співочих птахів, яких перевозили контрабандою, випустили на волю

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Птахів мали намір перевезти в Італію, проте угорські митники вчасно помітили живий вантаж

Понад 200 співочих пташок з України було підліковано та випущено на волю в угорській Хортобаді, повідомляє Мукачево.net.

Нагадаємо, що 16 грудня на КПП в угорській Захоні прикордонна поліція виявила та затримала птахів, яких контрабандою мали намір перевезти в Італію. На КПП у Чопі українські митники контрабанду не помітили.

Птахи – снігурі, щеглики та омелюхи – перебували у вузеньких коробках в багажнику автомобіля. Як пізніше зазначили фахівці, ці крилаті тварини перебували, ймовірно, кілька днів без їжі і води. Деякі з них загинули під час подорожі.

Через ризик пташиного грипу жоден з угорських зоопарків не забажав приймати птахів. Тож їх порятунком перейнялися волонтери. Згодом крилаті потрапили до ветеринарної лікарні у Хортобаді, де для них влаштували тимчасовий притулок та надали необхідне.