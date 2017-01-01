Унікальні кольорові фото СРСР 1950-х років, знайдені в американського дипломата
- Сьогодні, 12:11
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Історик Дуглас Сміт знайшов архів кольорових фотографій, зроблених у СРСР Мартіном Манхоффом, який служив аташе при посольстві США з 1952 до 1954 року, поки його не вислали за звинуваченням у шпигунстві
У шафі колишнього дипломата виявилася колекція радянських знімків, які пролежали непоміченими понад півстоліття. Манхофф зробив ці кадри протягом двох років, що провів у Союзі. Тоді він багато подорожував і фотографував.
«Серед цінних матеріалів – 15-хвилинне кольорове відео з похорону Сталіна, зняте з вікна на верхньому поверсі старого посольства США в готелі «Національ». Тисячі кольорових фотографій, зроблених на вулицях Москви, Ленінграда, Мурманська, Ялти і в місцях, розташованих уздовж Транссибірської залізничної магістралі», – зазначив Сміт.
Джерело: cameralabs.org