Унікальні кольорові фото СРСР 1950-х років, знайдені в американського дипломата

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Київ, 1954 рік. Вулиця Червоноармійська (нині Велика Васильківська)

Історик Дуглас Сміт знайшов архів кольорових фотографій, зроблених у СРСР Мартіном Манхоффом, який служив аташе при посольстві США з 1952 до 1954 року, поки його не вислали за звинуваченням у шпигунстві

У шафі колишнього дипломата виявилася колекція радянських знімків, які пролежали непоміченими понад півстоліття. Манхофф зробив ці кадри протягом двох років, що провів у Союзі. Тоді він багато подорожував і фотографував.

«Серед цінних матеріалів – 15-хвилинне кольорове відео з похорону Сталіна, зняте з вікна на верхньому поверсі старого посольства США в готелі «Національ». Тисячі кольорових фотографій, зроблених на вулицях Москви, Ленінграда, Мурманська, Ялти і в місцях, розташованих уздовж Транссибірської залізничної магістралі», – зазначив Сміт.

Джерело: cameralabs.org