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    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва

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    Окупанти в Криму
    Окупанти в Криму

    У сімферопольському мікрорайоні Кам'янка російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва

    Після проведення обшуку поліція затримала кількох чоловіків. За словами очевидців, затримані прийшли підтримати Мустафаєва. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, самого Мустафаєва затримали по дорозі на роботу й відвезли в Центр протидії екстремізму ФСБ.

    Ім’я Марлена Мустафаєва фігурувало в експертизі, яку російські слідчі складали під час адміністративного переслідування адвоката Еміля Курбедінова.

    Вдень 21 лютого Київський районний суд Сімферополя присудив Мустафаєву 11 діб адміністративного арешту за «демонстрацію екстремістської символіки».

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    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
    В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва

    Джерело: Радіо Свобода
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