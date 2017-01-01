В масках та з автоматами. Як в окупованому Криму затримували активіста Мустафаєва
- Сьогодні, 17:02
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Окупанти в Криму
У сімферопольському мікрорайоні Кам'янка російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва
Після проведення обшуку поліція затримала кількох чоловіків. За словами очевидців, затримані прийшли підтримати Мустафаєва. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, самого Мустафаєва затримали по дорозі на роботу й відвезли в Центр протидії екстремізму ФСБ.
Ім’я Марлена Мустафаєва фігурувало в експертизі, яку російські слідчі складали під час адміністративного переслідування адвоката Еміля Курбедінова.
Вдень 21 лютого Київський районний суд Сімферополя присудив Мустафаєву 11 діб адміністративного арешту за «демонстрацію екстремістської символіки».
Джерело: Радіо Свобода