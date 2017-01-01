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    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО

    • Сьогодні, 12:49
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    В презентації взяв участь морський піхотинець Віктор Кардаш, який під час війни на сході України втратив ногу й нині в якості протезиста активно допомагає захисникам Батькіщини

    В Одесі, у приміщенні центру соціальних інновацій Impact Hub Odesa, за участю військовослужбовців — учасників АТО, громадських активістів, волонтерів та представників ЗМІ відбулася презентація українських розробок у сфері протезування. Про це інформує прес-служба Мніоборони.

    Організаторами заходу стали — засновник протезного центру «Без обмежень» Нагендер Парашар, голова ради громадського об’єднання «Підмога» Олексій Краснощоков й учасник проекту «Переможці» морський піхотинець Віктор Кардаш, який під час війни на сході України втратив ногу й нині в якості протезиста активно допомагає захисникам Батькіщини.

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    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО
    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО
    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО
    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО
    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО
    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО
    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО
    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО
    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО
    В Одесі презентували унікальні українські розробки у сфері протезування, спрямовані на підтримку бійців АТО

    Протягом зустрічі запрошені гості ознайомитися із сучасними вітчизняними медичними розробками в галузі протезування — різними моделями колінних вузлів для всіх ступенів мобільності, які надають пацієнтам максимальну свободу пересування, покривають потреби будь-якого ступеня активності, а також витримати додаткові інтенсивні навантаження, підтримувати швидкий темп руху під час занять спортом.

    Одеса
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