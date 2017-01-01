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    В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея

    • Сьогодні, 11:27
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    Незважаючи на велику кількість місцевих марок, деякі з концептуальних моделей європейських брендів зовсім скоро з'являться на світовому ринку вже в серійному виконанні

    Шанхайський автосалон - це традиційно лавина новинок і безліч місцевих виробників, про які весь інший світ навряд чи чув.

    І світові, і місцеві китайські автовиробники просто не могли пройти повз Шанхайський автосалон, адже це шанс показати себе у всій красі і згодом отримати свій шматочок гігантського ринку Піднебесної.

    Тому різноманітністю представлених моделей Шанхайський автосалон закрутить голову будь-якому відвідувачу: вражаючі концепти, демонстрація технологій майбутнього, прем'єри серійних моделей для локального і глобального ринків, дизайн-проекти ...

    Незважаючи на велику кількість місцевих марок, деякі з концептуальних моделей європейських брендів зовсім скоро з'являться на світовому ринку вже в серійному виконанні.

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    В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея
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    В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея
    В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея
    BMW M4 CS
    В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея
    В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея
    В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея
    В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея
    В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея

    Джерело: Газета.Ру

    автопром Китай автомобіль
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