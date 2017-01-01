В Шанхаї відкрився міжнародний автосалон. Фотогалерея

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Незважаючи на велику кількість місцевих марок, деякі з концептуальних моделей європейських брендів зовсім скоро з'являться на світовому ринку вже в серійному виконанні

Шанхайський автосалон - це традиційно лавина новинок і безліч місцевих виробників, про які весь інший світ навряд чи чув.

І світові, і місцеві китайські автовиробники просто не могли пройти повз Шанхайський автосалон, адже це шанс показати себе у всій красі і згодом отримати свій шматочок гігантського ринку Піднебесної.

Тому різноманітністю представлених моделей Шанхайський автосалон закрутить голову будь-якому відвідувачу: вражаючі концепти, демонстрація технологій майбутнього, прем'єри серійних моделей для локального і глобального ринків, дизайн-проекти ...

Незважаючи на велику кількість місцевих марок, деякі з концептуальних моделей європейських брендів зовсім скоро з'являться на світовому ринку вже в серійному виконанні.

Джерело: Газета.Ру