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    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом

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    Трюдо та Трамп
    Трюдо та Трамп

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом

    Трюдо зробив подарунок американському президентові - фотографію, на якій зображений Трамп і батько нинішнього канадського прем'єра П'єр Трюдо, 15-й глава уряду Канади. Президент США зазначив, що ставився з великою повагою до П'єра Трюдо. Трамп пообіцяв поставити фотографію на «особливе місце».

    Дональд Трамп заявив, що США дуже пощастило мати такого сусіда, як Канада. Про це він сказав в ході прес-конференції за підсумками зустрічі з канадським прем'єром Джастіном Трюдо. За словами Трампа, США і Канада ділять не тільки один кордон - вони також розділяють загальні цінності і інтереси у сфері оборони. Крім того, американський президент високо оцінив внесок Канади в боротьбу з угрупованням «Ісламська держава».

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    Відзначимо, що на зустрічі була присутня Іванка Трамп, дочка президента США.

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    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом
    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом
    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом
    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом
    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом
    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом
    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом
    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом
    Від батька до сина: зустріч Трюдо з Трампом

    Джерело: Газета.Ру
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    США Канада Дональд Трамп Джастін Трюдо
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