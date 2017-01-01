«Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів
- Сьогодні, 16:54
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На початку курортного сезону в анексованому Криму пляжі залишаються порожніми
Про це свідчать фотографії пляжу в раніше дуже популярною Євпаторії, опубліковані в паблік RoksolanaToday & Крим в Twitter.
«Євпаторія. 1 червня, а вже жодного вільного лежака ... Заживемо-розбагатіємо», - іронізує автор поста.
Також пізніше з'явилося фото з раніше дуже популярного курорту Коктебль.
«Регулярний звіт про забиті пляжі Коктебеля. Літо-2017, 01 червня, 13-00», - йдеться в повідомленні.
Джерело: Обозреватель