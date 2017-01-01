  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    «Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів

    • Сьогодні, 16:54
    • Розсилка

    На початку курортного сезону в анексованому Криму пляжі залишаються порожніми

    Про це свідчать фотографії пляжу в раніше дуже популярною Євпаторії, опубліковані в паблік RoksolanaToday & Крим в Twitter.

    «Євпаторія. 1 червня, а вже жодного вільного лежака ... Заживемо-розбагатіємо», - іронізує автор поста.

    Також пізніше з'явилося фото з раніше дуже популярного курорту Коктебль.

    Читайте також

    «Регулярний звіт про забиті пляжі Коктебеля. Літо-2017, 01 червня, 13-00», - йдеться в повідомленні.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    «Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів
    «Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів
    «Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів
    «Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів
    «Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів
    «Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів
    «Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів
    «Всі пішли до ресторану». Нові фото порожніх кримських пляжів

    Джерело: Обозреватель

    Читайте також
    Крим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ