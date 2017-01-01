Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея

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Барак Обама

За кілька днів відпочинку Барак Обама освоїв кайтсерфінг

Екс-президент США Барак Обама і його дружина Мішель після восьми років роботи в Білому домі відпочили на Британських Віргінських островах – на курорті, що належить британському мільярдерові Річарду Бренсону.

На відпочинку Обама не гає часу – як повідомив у своєму блозі Бренсон, він нещодавно переміг його в змаганнях із серфінгу. За кілька днів відпочинку Барак Обама освоїв кайтсерфінг, сам же підприємець вирішив позайматися серфінгом на дошці з підводним крилом.

У кінці навчання політик і бізнесмен порівняли свої досягнення: у фінальному раунді мільярдер подолав дистанцію в 50 метрів, екс-президент – дистанцію у 100 метрів.