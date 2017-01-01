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    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея

    • Сьогодні, 10:41
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    Барак Обама
    Барак Обама

    За кілька днів відпочинку Барак Обама освоїв кайтсерфінг

    Екс-президент США Барак Обама і його дружина Мішель після восьми років роботи в Білому домі відпочили на Британських Віргінських островах – на курорті, що належить британському мільярдерові Річарду Бренсону.

    На відпочинку Обама не гає часу – як повідомив у своєму блозі Бренсон, він нещодавно переміг його в змаганнях із серфінгу. За кілька днів відпочинку Барак Обама освоїв кайтсерфінг, сам же підприємець вирішив позайматися серфінгом на дошці з підводним крилом.

    У кінці навчання політик і бізнесмен порівняли свої досягнення: у фінальному раунді мільярдер подолав дистанцію в 50 метрів, екс-президент – дистанцію у 100 метрів.

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    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея
    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея
    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея
    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея
    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея
    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея
    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея
    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея
    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея
    Як Барак Обама відпочиває від президентської посади. Фотогалерея

    Джерело: Газета.Ру
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