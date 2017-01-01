Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

При відборі враховували не лише зовнішні дані дівчат, а й внутрішні якості, освіченість, чітку життєву позицію та харизму...

У Львові відбувся Кастинг конкурсу краси «Міс Львів-2017». У першому турі відбору взяли участь 120 претенденток на престижну корону.

Претендентки на головну корону міста мали відповідати передовсім таким вимогам: вік від 16 до 24 років, зріст від 1,70 см, сімейний стан – неодружена.

Велике журі, що складалося з дванадцяти осіб відібрало до другого етапу двадцять чотири конкурсантки – переважно студенток львівських вишів.

При відборі враховували не лише зовнішні дані дівчат, а й внутрішні якості, освіченість, чітку життєву позицію та харизму...

Джерело: блог Євгена Кравса