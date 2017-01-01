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    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»

    • Сьогодні, 20:37
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    При відборі враховували не лише зовнішні дані дівчат, а й внутрішні якості, освіченість, чітку життєву позицію та харизму...

    У Львові відбувся Кастинг конкурсу краси «Міс Львів-2017». У першому турі відбору взяли участь 120 претенденток на престижну корону.

    Претендентки на головну корону міста мали відповідати передовсім таким вимогам: вік від 16 до 24 років, зріст від 1,70 см, сімейний стан – неодружена.

    Велике журі, що складалося з дванадцяти осіб відібрало до другого етапу двадцять чотири конкурсантки – переважно студенток львівських вишів.

    При відборі враховували не лише зовнішні дані дівчат, а й внутрішні якості, освіченість, чітку життєву позицію та харизму...

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    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
    Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»

    Джерело: блог Євгена Кравса

    Львів
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