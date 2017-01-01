Як львівські красуні боролися за звання «Міс Львів-2017»
- Сьогодні, 20:37
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При відборі враховували не лише зовнішні дані дівчат, а й внутрішні якості, освіченість, чітку життєву позицію та харизму...
У Львові відбувся Кастинг конкурсу краси «Міс Львів-2017». У першому турі відбору взяли участь 120 претенденток на престижну корону.
Претендентки на головну корону міста мали відповідати передовсім таким вимогам: вік від 16 до 24 років, зріст від 1,70 см, сімейний стан – неодружена.
Велике журі, що складалося з дванадцяти осіб відібрало до другого етапу двадцять чотири конкурсантки – переважно студенток львівських вишів.
При відборі враховували не лише зовнішні дані дівчат, а й внутрішні якості, освіченість, чітку життєву позицію та харизму...
Джерело: блог Євгена Кравса