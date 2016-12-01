Як на Чернігівщині танкісти стріляти вчились

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Фото: mil.gov.ua

За результатами проведення навчання кращі військовослужбовці частини були нагородженні відомчими відзнаками

Бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою 5-ї окремої танкової бригади оперативного командування «Північ» були проведені на Чернігівщині. Як повідомила прес-служба оперативного командування «Північ», у ході проведення навчання в день та вночі підрозділи відпрацювали тактичні та вогневі завдання з ураження противника у різних видах бою.

Окрім штатних підрозділів бригади до участі у навчанні були задіяні також сили та засоби від частин Повітряних сил Збройних сил України, Сил спеціальних операцій, армійської авіації та Державної прикордонної служби України.

У ході проведення навчання оцінювались не лише кількість уражених цілей, а також і злагодженість дій підрозділів, вміння командирів швидко приймати рішення в ході бою та під час зміни обстановки. В умовах максимально наближених до бойових, командири підрозділів мали змогу самостійно приймати рішення в залежності від ситуації, що відбувалась, виявляти цілі та приймати рішення щодо їх ураження в максимально ефективний спосіб.

Варто зазначити, що планування з ураження противника відбулось лише перед самим початком проведення заходу за добу, що було зроблено вперше у Збройних силах України. Командиру бригади у найкоротший термін довелось прийняти рішення на ведення бойових дій та вивести підрозділи у визначені райони.

Підводячи підсумки навчання, командувач військ оперативного командування «Північ» генерал-майор В’ячеслав Назаркін зазначив:

«Бригада показала свою спроможність на достатньо високому рівні у найкоротший термін виконати поставлені завдання. Але не слід зупинятись на досягнутому, потрібно постійно вдосконалювати свої професійні навички, вміти передбачати усі можливі варіанти ходу бою та бути готовим до різних ситуацій».

За результатами проведення навчання кращі військовослужбовці частини були нагородженні відомчими відзнаками, медалями та почесними грамотами, а кращій батальйон отримав від командувача військ автономний дизельний генератор, який стане їм у нагоді під час виконання завдані в районі проведення АТО.