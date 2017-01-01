Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея

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Бомбардувальна авіація

У бригаді тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України першу в новому навчальному році льотну зміну, а відтак і польотний рік, провели командири

Денна льотна зміна з переходом у нічні польоти відбувалась у складних метеорологічних умовах, повідомляє прес-служба Міноборони. Відтак командир на передпольотних вказівках наголосив на дотриманні усіма екіпажами навчально-бойових літаків Л-39, бомбардувальників Су-24М та бомбардувальників-розвідників Су-24МР заходів безпеки й високої концентрації льотної майстерності.

Незважаючи на складні метеоумови, а з настанням темної пори доби вони значно погіршилися, льотна зміна минула вдало. Всі наземні служби забезпечення польотів спрацювали надійно й професійно. Командири-льотчики поставленої мети досягли, польотні завдання виконали.