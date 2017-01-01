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    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея

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    Бомбардувальна авіація
    Бомбардувальна авіація

    У бригаді тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України першу в новому навчальному році льотну зміну, а відтак і польотний рік, провели командири

    Денна льотна зміна з переходом у нічні польоти відбувалась у складних метеорологічних умовах, повідомляє прес-служба Міноборони. Відтак командир на передпольотних вказівках наголосив на дотриманні усіма екіпажами навчально-бойових літаків Л-39, бомбардувальників Су-24М та бомбардувальників-розвідників Су-24МР заходів безпеки й високої концентрації льотної майстерності.

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    Незважаючи на складні метеоумови, а з настанням темної пори доби вони значно погіршилися, льотна зміна минула вдало. Всі наземні служби забезпечення польотів спрацювали надійно й професійно. Командири-льотчики поставленої мети досягли, польотні завдання виконали.

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    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея
    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея
    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея
    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея
    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея
    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея
    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея
    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея
    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея
    Як на Хмельниччині екіпажі бомбардувальної авіації підкорювали небо. Фотогалерея

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    Міноборони
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