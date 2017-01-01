Як на Водохреще жителі Горлівки під наглядом бойовиків намагалися змити гріхи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В окупованій проросійськими бойовиками Горлівці (Донецька область) сьогодні також відзначили Водохреще

На самому заході були присутні, зокрема, працівники підконтрольних сепаратистам силових структур та представники духовенства, лояльні до російських окупантів.

Варто зазначити, що особи із символікою сепаратистських організацій також брали участь у зануренні у крижану воду

Важається, що занурення в ополонку саме сьогодні позбавляє від гріхів та слугує очищенням.