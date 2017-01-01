Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея

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Сад біля будинку не тільки місце для відпочинку, але й для втілення креативних ідей

Для цього в нагоді стане натуральний камінь, який не потребує особливого догляду. Ним можна створювати неймовірні інсталяції, які порадують око господаря і здивують усіх гостей.

З каменю можна викласти спіралевидний візерунок або створити зменшену копію садової ділянки.

Не менш оригінально виглядає й доріжка або диван з кріслом із натуральних каменів. Такі меблі стануть справжньою родзинкою в інтер'єрі саду.

Джерело: Gazeta.ua