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    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея

    • Сьогодні, 13:36
    • Розсилка

    Сад біля будинку не тільки місце для відпочинку, але й для втілення креативних ідей

    Для цього в нагоді стане натуральний камінь, який не потребує особливого догляду. Ним можна створювати неймовірні інсталяції, які порадують око господаря і здивують усіх гостей.

    З каменю можна викласти спіралевидний візерунок або створити зменшену копію садової ділянки.

    Не менш оригінально виглядає й доріжка або диван з кріслом із натуральних каменів. Такі меблі стануть справжньою родзинкою в інтер'єрі саду.

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    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея
    Як оригінально оздобити сад каменем. Фотогалерея

    Джерело: Gazeta.ua

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