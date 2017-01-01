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    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея

    • Сьогодні, 12:21
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    На параді вперше були представлені північнокорейські балістичні ракети підводних човнів

    У столиці Північної Кореї провели святковий парад з нагоди головного національного свята КНДР — Дня народження засновника республіки Кім Ір Сена.

    На параді вперше були представлені північнокорейські балістичні ракети підводних човнів, передає Reuters.

    Зазначається, що місцеве ТБ показало БРПЛ «Пуккуксонг-2» на вантажівках.

    Журналіст Wall Street Journal Джонатан Ченг та колумніст Foreign Policy Джефрі Люіс на своїй сторінці в Twitter опублікував фото з урочистого заходу, на яких, зокрема, фігурує військова техніка, а також лідер країни Кім Чен Ин.

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    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
    Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея

    Джерело: Апостроф

    КНДР Північна Корея Азія
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