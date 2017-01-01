Як Північна Корея на параді світ балістичними ракетами лякала. Фотогалерея
- Сьогодні, 12:21
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На параді вперше були представлені північнокорейські балістичні ракети підводних човнів
У столиці Північної Кореї провели святковий парад з нагоди головного національного свята КНДР — Дня народження засновника республіки Кім Ір Сена.
На параді вперше були представлені північнокорейські балістичні ракети підводних човнів, передає Reuters.
Зазначається, що місцеве ТБ показало БРПЛ «Пуккуксонг-2» на вантажівках.
Журналіст Wall Street Journal Джонатан Ченг та колумніст Foreign Policy Джефрі Люіс на своїй сторінці в Twitter опублікував фото з урочистого заходу, на яких, зокрема, фігурує військова техніка, а також лідер країни Кім Чен Ин.
Джерело: Апостроф